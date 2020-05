Drohte Ex-Austrianer Ehefrau im Suff mit dem Tod?

Übrigens war dies nicht die erste Aufregung, für die Vukojević in den vergangenen Jahren „Sorge“ trug: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland hatten der damals 34-Jährige als Mitglied der kroatischen Delegation und Spieler Domagoj Vida den Sieg ihrer Kroaten gegen Russland auch der Ukraine gewidmet, in der beide Spieler über viele Jahre lang aktiv gewesen waren.