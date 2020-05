So plant Hütter den Neustart mit den Corona-Regeln

Sein Team begibt sich in einem Hotel in Frankfurt vor dem Ligastart in Quarantäne. Dabei wird zweigeteilt gegessen, auf zwei Etagen gefrühstückt. Zudem wird eifrig auf das Duell mit Stefan Lainer und Co. hingearbeitet. „Ich hätte nicht erwartet, dass wir hinsichtlich Tempo und Technik schon so weit sind“, gab Hütter Einblick. Die lange Pause wird aus seiner Sicht trotzdem erkennbar sein. „Ich kann mir vorstellen, dass die Spiele am Anfang nicht die ganz hohe Qualität haben werden, weil vieles neu ist. Wegen Zweikämpfen habe ich keine Bedenken, die haben wir jetzt auch wieder im Training“, meinte der 50-Jährige.