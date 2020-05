Großgmainer Grenze erst ab Mittwoch geöffnet

Groß war die Freude über die geplante Grenzöffnung für Pendler in der Gemeinde Großgmain. Diese sollte laut Bürgermeister Sebastian Schönbuchner, wie berichtet, bereits am Montag erfolgen. Die Großgmainer wie auch die Nachbarn aus Bayerisch Gmain müssen sich aber noch zwei Tage länger gedulden, denn die Öffnung ist nun fix für den kommenden Mittwoch geplant. „Ich bin sehr froh, dass es in Absprache mit den deutschen Kollegen und Ortschef Sebastian Schönbuchner gelungen ist, dass der Übergang zumindest wieder zeitweise aufgeht“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

Von 6 bis 20 Uhr wird die Grenze zwischen den beiden Orten dann passierbar sein - ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität. Seit der Grenzschließung mussten die Großgmainer einen großen Umweg zum wenige hundert Meter entfernten Arbeitsplatz in Kauf nehmen.