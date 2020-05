Corona: Heute kein Todesfall in der Steiermark

Wir halten Sie auch am heutigen Freitag wieder über aktuelle Entwicklungen in der Steiermark bezugnehmend auf die Corona-Krise auf dem Laufenden. ++ Fake-Schreiben der WKO im Umlauf ++ Heute kein Todesfall in der Steiermark ++ 40 Millionen Euro im Kampf gegen die Corona-Armut ++ Für Pendler, die an ihren Arbeitsplatz zurück müssen, gibt es gute Nachrichten: Die ÖBB wechseln ab 11. Mai wieder in den Regelbetrieb! ++ Keine Standarduntersuchungen mehr an Schulen ++ VCÖ fordert Verbreiterung von Geh- und Radwegen ++ Steirische Innovation: Beatmungsgerät aus dem 3D-Drucker ++ FH Joanneum veröffentlicht Leitfaden.