Klubkonferenz war laut Ebenbauer „einende Sitzung“

Als „Aufwärmprogramm“ für die am Donnerstag steigende Außerordentliche Hauptversammlung der Fußball-Bundesliga ist am Mittwoch die Klubkonferenz der zwölf Oberhaus-Klubs über die Bühne gegangen. Liga-Vorstand Christian Ebenbauer berichtete danach in einem Livestream auf der Facebook-Seite von Sky Sport Austria über eine „sehr gute, sehr einende Sitzung“.