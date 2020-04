Missbrauchsversuch: Mutmaßlicher Angreifer frei

Küchenmesser in der Nähe des Tatorts aufgefunden

Der Angreifer suchte in der Folge das Weite, das Opfer wurde zur Behandlung der Handverletzung in das Landesklinikum Mistelbach gebracht. Eine Alarmfahndung nach dem Flüchtigen wurde eingeleitet, an der sich auch ein Polizeihubschrauber sowie zwei Diensthundestreifen beteiligten. In der Nähe des Tatorts wurde ein etwa 20 Zentimeter langes Küchenmesser gefunden und sichergestellt. Für den 22-jährigen mutmaßlichen Täter klickten kurz vor 15 Uhr im Poysdorfer Ortsgebiet die Handschellen.