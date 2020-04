111 Jahre! Sturm feiert seinen Corona-Geburtstag

Flagge zeigen. So lautet das Motto für den Tag der Arbeit. „Schmückt am 1. Mai euren Garten, euren Balkon, die Wohnung, das Kinderzimmer oder das ganze Haus in Schwarz-Weiß. Egal ob mit Fahnen, Schals, Trikots, Wimpeln oder anderen Sturm-Fanartikeln. Wenn ihr außer Haus geht, tragt das Sturm-Trikot und zeigt euer schwoazes Herz. Die ganze Steiermark soll schwarz-weiß glänzen“, heißt es auf der Vereins-Website.