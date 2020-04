Joan As Police Woman: Covern als eigene Kunstform

Auch Aufnahmen von Songs der Strokes, von Blur und der Hip-Hop-Band Outkast gelingen Joan As Police Woman (so nennt sich Wasser nach einer Polizeifilmserie mit der ihr äußerlich recht ähnlichen Schauspielerin Angie Dickinson). Wunderschön auch „Life‘s What You Make It“ (Talk Talk) und das abschließende „Running“ (Gil Scott Heron), ebenso überraschend und überragend die intensiv gesungene Interpretation von „I Keep Forgettin‘“ (Michael McDonald).