Herausfordernde Behandlung von Corona-Patienten

Wie groß sind die Belastungen bzw. Herausforderungen für Ärzte und auch Pfleger?

Die vorliegende Situation ist für alle, die im medizinischen Bereich arbeiten, sicher keine einfache und zum Teil auch psychisch und körperlich sehr belastend. Vor allem die Arbeit am Patienten in Schutzausrüstung fordert die Pfleger, aber auch die Ärzte von körperlicher Seite her sehr. Wir bieten auch eine psychologische Gesprächsmöglichkeit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, wo Belastendes anonym und persönlich mit den Psychologen besprochen und aufgearbeitet werden kann. Ich denke, es werden in den betroffenen Krankenanstalten die bestmöglichen Vorkehrungen getroffen, das Personal zu schulen, Gespräche zu führen, um bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Somit kann auch ein Teil des psychischen Drucks genommen werden.