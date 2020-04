Herzschwäche-Patienten können zu Hause bleiben

Ein Tiroler Versorgungsprogramm für Patienten mit Herzschwäche hat sich in der jetzigen Corona-Zeit des Daheimbleibens und Abstandhaltens bestens bewährt: HerzMobil Tirol ermöglicht die telemedizinisch unterstützte Betreuung in den eigenen vier Wänden. Mittels Smartphone mit einer spezieller Handy-App werden die Gesundheitsdaten regelmäßig an ein spezialisiertes Betreuungsteam übermittelt.