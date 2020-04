Rettungsplan für den Urlaub am Meer präsentiert

Der Sommer ist nicht mehr fern, viele Österreicher schwimmen zumindest in Gedanken bereits in ihrer liebsten Salzwasserbadewanne an der Oberen Adria. Damit der Sommertraum für Zehntausende Gäste aus Österreich kein Wunschtraum bleibt, arbeiten Italiens Touristiker fieberhaft an einer Lösung, um die Strände öffnen zu können. Jetzt wurde ein 18-Punkte-Vorschlag präsentiert, damit die Saison nicht ganz ins Wasser fällt. Allerdings: Das letzte Wort, ob und wann die Strände öffnen, wird in Rom gesprochen. Und ob wir nach Italien ausreisen dürfen, entscheidet unsere Regierung.