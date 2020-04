Corona-Krise erzeugte gewaltige Phishing-Welle

Google gibt an, 99,9 Prozent aller schädlichen E-Mails aus dem Verkehr zu ziehen, bevor diese in die Postfächer der Nutzer flattern. Dafür setze man auf Algorithmen, die in den letzten Wochen ständig weiterentwickelt wurden, um Covid-19-Betrügereien aufzuspüren. Angesichts der schieren Masse gefährlicher Mails sollten Internetnutzer aber trotzdem auch selbst wachsam sein und auf typische Anzeichen für Phishing-Versuche achten.