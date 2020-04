„Reaktion richtig, Situation nun unter Kontrolle“

„Das wäre schön, aber ist nicht machbar“

Was die Testkapazitäten angeht, so erklärte der Kanzler, man arbeite hart daran, diese zu erhöhen: „Wir versuchen, so viele wie möglich zu testen.“ Auf die Frage von Moderator Zakaria, ob auch geplant sei, das Personal von Restaurants oder Hotels zu testen, um den Gästen Sicherheit zu geben, antwortete der Kanzler: „Das wäre schön, aber ist nicht machbar.“ Derzeit stehe man bei etwa 10.000 Tests am Tag. Wichtiger sei die weitere Fortführung von Maßnahmen wie „Social Distancing“, auch in Lokalen und Restaurants.