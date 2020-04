Carlsen startet mit Sieg in eigenes Online-Turnier

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen ist mit einem standesgemäßen Sieg in sein Super-Onlineturnier gestartet. Der 29-jährige Norweger gewann sein Erstrundenmatch am Samstag gegen den US-Amerikaner Hikaru Nakamura nach 2:2-Zwischenstand allerdings erst im Tiebreak. Nach jeweils zwei Siegen von Carlsen und Nakamura setzte sich der Favorit in einem fünften Match mit noch kürzerer Bedenkzeit durch.