HP Elite Dragonfly: Top-Notebook aus Müll?

Auf technischer Ebene hat man es in jedem Fall mit einem rund 1,6 Zentimeter dünnen und mit 13,3-Zoll-Display ausgestatteten 360-Grad-Notebook zu tun. Das Gerät lässt sich also in ein Tablet oder ein Stand-Display verwandeln. Beim Bildschirm gibt es in den günstigeren Varianten Full-HD-Auflösung, in den teuren sogar 4K.