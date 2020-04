Identitätsdiebe kassieren fremdes Arbeitslosengeld

In der globalen Covid-19-Krise greift die Arbeitslosigkeit um sich. Entsprechend wichtig ist staatliche Unterstützung für Betroffene. Wie ein Kellner in den USA am eigenen Leib erfahren musste, landet das Arbeitslosengeld aber nicht immer beim Richtigen. Als er nach der Entlassung versuchte, Arbeitslosengeld zu beantragen, stellte sich heraus, dass schon jemand anderer in seinem Namen Unterstützung bezog.