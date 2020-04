Ausländische Pfleger: Edtstadler um Lösung bemüht

Die Grenzkontrollen im Zuge der Coronaviurs-Pandemie haben für die rund 200.000 Einpendler aus dem Ausland zu erheblichen Reiseproblemen geführt - und in Österreich zu einem Arbeitskräftemangel in der Pflege, den Produktionsbetrieben und der Landwirtschaft. Europaministerin Karoline Edtstadler bemüht sich diesbezüglich um weitere Zugeständnisse der Nachbarstaaten. „Derzeit laufen Verhandlungen mit Ungarn und Rumänien über eine Lösung, mit der Rumäninnen und Rumänen, die in Österreich tätig sind, mit dem Zug durch Ungarn zu ihrem Arbeitsplatz Reisen können“, teilte die ÖVP-Politikerin am Montag mit.