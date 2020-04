Formel 1 hofft auf Grands Prix mit Fans noch 2020!

Weltverbandschef Jean Todt rechnet fest mit einem Formel-1-Neustart auch mit Zuschauern noch in diesem Jahr. „Ich glaube daran. Ich glaube wirklich daran. Und ehrlich gesagt, hoffe ich es. Ich hoffe es und wir brauchen es", sagte der Präsident des Internationalen Automobilverbands FIA in einem am Montag veröffentlichten Interview des Fachportals „motorsport-total.com“.