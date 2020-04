Barca-Abschied? Jetzt meldet sich Messi zu Wort

Unter anderem schrieb das Medium, dass Messi die Kaution von Ronaldinho bezahlt haben soll. Von einem Konto in Europa soll der ehemalige brasilianische Fußballstar das Geld genommen haben, das er zur Freilassung aus der Haft in Paraguay verwendete. 1,6 Millionen Dollar (1,47 Millionen Euro) zahlte der Ex-Profi des FC Barcelona, damit er und sein Bruder Roberto Assis das Gefängnis in der Hauptstadt Asuncion am Dienstag in den Hausarrest verlassen konnten. Damit hatte Messi - laut eigenen Angaben - jedoch nichts zu tun …