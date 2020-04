Umfassende Hilfe bei finanziellen Problemen

So mancher hat aufgrund der Corona-Krise mit erheblichen Einkommensverlusten zu kämpfen. Dies kann rasch dramatische Folgen haben. Die Schuldnerberatung steht allen, die derzeit Hilfe benötigen, beratend zur Seite. Auch wenn keine persönlichen Beratungsgespräche stattfinden können, werden alle Dienste telefonisch oder per E-Mail angeboten. „Schon einfache Tipps können rasch helfen“, weiß Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Ein Haushaltsplan, in dem alle Einnahmen und Ausgaben exakt aufgelistet werden, kann eine erste Hilfestellung sein und einen besseren Überblick über die eigenen Finanzen bieten. Die Kosten für Miete, Strom, Heizung, Medikamente und Lebensmittel sollten grundsätzlich immer zuerst bezahlt werden.