Box-WM-Kampf Joshua gegen Pulew verschoben

Der Box-WM-Kampf im Schwergewicht zwischen dem britischen Weltmeister Anthony Joshua und seinem bulgarischen Herausforderer Kubrat Pulew ist wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das gab Joshuas Promoter-Agentur am Freitag bekannt. Der Fight um die WM-Titel der Weltverbände IBF, WBA, WBO und IBO sollte am 20. Juni im Tottenham-Stadion in London ausgetragen werden.