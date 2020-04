Regeländerung: BVB-Supertalent darf debütieren

Spätestens seit seinem 13. Lebensjahr (Achtung, so alt war Messi, wie er nach Barcelona kam) spricht jeder über ihn im deutschen Fußball. Die Rede ist von Dortmunds Supertalent Youssoufa Moukoko. Denn schon damals sah man: Er ist zwar 13, spielt aber wie ein Profi. Jetzt dürfte es so weit sein: Aufgrund einer in dieser Woche beschlossenen Regeländerung darf er mit 16 bereits in der Bundesliga spielen. Bisher durfte man in Deutschland mit 16 noch nicht in der höchsten Spielklasse eingesetzt werden.