TU Wien entwirft einfaches Sauerstoff-Gerät

Es ist eine der aktuell größten Sorgen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Intensivstationen haben nur eine begrenzte Anzahl an Beatmungsgeräten. An der TU Wien wurde daher nun ein Sauerstoffgerät entwickelt, das auf einfachen, vielfach erprobten Komponenten beruht und in wenigen Tagen fertiggestellt werden könnte. Die Luft, die von einem handelsüblichen Kompressor kommt, wird mit einer speziellen Membran mit Sauerstoff angereichert, um dann dem Patienten beim Atmen zu helfen.