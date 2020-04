Junuzovic gibt zu: „So fit werden wir nicht sein“

Zurzeit herrscht ein ungewohnter Trainingsbetrieb: Heimprogramm ist angesagt! „Man muss schauen, dass man fit bleibt. Ganz ehrlich, so fit werden wir nicht sein. Also nicht so, wie es wäre, wenn wir ein normales Training hätten“, gibt Junuzovic gegenüber Sky zu. „Es ist nur möglich, die Basis zu erhalten. Die Fitness an sich, kommt dann mit dem Mannschaftstraining“, erklärt der Mittelfeldspieler.