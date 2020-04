ÖGB warnt vor Auslaufen der Sonderbetreuungszeit

„Familien jetzt nicht alleine lassen“

Für Tirols ÖGB-Vorsitzenden Philip Wohlgemuth ist auch der Rechtsanspruch entscheidend. „Derzeit sind Mütter und Väter vom Wohlwollen des Arbeitgebers abhängig. Da braucht es dringend einen Rechtsanspruch!“, so Wohlgemuth und weiter: „Eltern sind jetzt sehr gefordert, ihre Kinder beim E-Learning zu unterstützen und ein Familienleben zu managen. Jeder, der selbst Kinder hat, weiß um die belastende Situation, seit Wochen quasi nicht die Wohnung verlassen zu dürfen.“ Er fordert zudem die komplette Kostenübernahme durch den Bund. „Wir dürfen Familien jetzt nicht alleine lassen!“, so der ÖGB-Vorsitzende. Derzeit haben Arbeitgeber Anspruch auf Vergütung von einem Drittel des in der Sonderbetreuungszeit an die Arbeitnehmer gezahlten Entgelts durch den Bund.