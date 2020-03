Gladbach-Fans gehen als Pappkameraden ins Stadion

Mönchengladbach hatte am 11. März gegen den 1. FC Köln das bisher erste Geisterspiel in der Bundesliga-Geschichte ausgetragen. Im Moment gehen alle Beteiligten davon aus, dass auch die restlichen Saisonspiele ohne Zuschauer ausgetragen werden. Eine Entscheidung dazu könnte am Dienstag fallen, wenn Verantwortliche der insgesamt 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga über die nächsten Schritte in der Corona-Krise per Videokonferenz beraten.