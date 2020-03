Bauer: „Jetzt muss jeder seinen Beitrag leisten“

An Ende der Auslandseinsätze wird „überhaupt nicht gedacht“

Trotz des Infektionsfalls eines Soldaten in Bosnien sollen die Auslandseinsätze nicht beendet werden. Es gehe darum, unsichere Länder zu stabilisieren. Außerdem habe es bis auf den Fall des in Bosnien infizierten Soldaten keinen weiteren am Coronavirus erkrankten Soldaten im Auslandseinsatz gegeben.