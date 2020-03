Deutschland gewährt zwei Monate Pickerl-Toleranz

Soll eine Überziehung der §57a-Pickerlfrist wegen der Corona-Krise toleriert werden? In Österreich wird darüber diskutiert, spätestens seit ARBÖ und ÖAMTC das vor einer Woche gefordert haben. Im zuständigen Ministerium winkt man vorerst ab. In Deutschland hingegen gilt ab sofort eine vorläufige „TÜV-Amnestie“: In der derzeitigen Situation darf man zwei weitere Monate überziehen, ohne Strafe befürchten zu müssen.