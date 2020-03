Die Mehrheit fühlt sich gut über Corona informiert

Je besser informiert, desto besser die Stimmung

Mehr als die Hälfte (55 Prozent) gibt an, in den Tagen vor der Umfrage mit Fake News konfrontiert gewesen zu sein. Vor allem bei den Unter-30-Jährigen hat ein großer Teil (75 Prozent) Nachrichten wahrgenommen, die sie für Falschmeldungen halten. Grundsätzlich gelte, je besser man sich informiert fühlt, desto besser sei auch die eigene Stimmung, sagt Studienleiterin Fronaschütz: „Mangel an Information macht anfällig für Verschwörungstheorien und führt zu einer grundpessimistischen Haltung.“