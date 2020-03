Wegen Corona: Beach-Volleyball-Major 2020 abgesagt

Jagerhofer äußert sich in einem offenen Brief auf der Veranstaltungshomepage über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die aktuelle Beach Major Series Saison:

„Nach langen Gesprächen mit dem Weltverband, unseren Sponsoren sowie Partnern und Vertretern der Städte Wien und Hamburg haben wir uns also entschieden die beiden Major-Turniere abzusagen. Und auch für die Veranstaltung in Gstaad können wir keinen Beitrag zum Upgrade mehr leisten.“ Die Volleyball-Fans haben keinen Grund zur Freude.