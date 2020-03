Gauder Fest wegen Corona für dieses Jahr abgesagt

Aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus ist das Gauder Fest im Tiroler Zillertal abgesagt worden. Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest hätte vom 20. April bis zum 3. Mai stattgefunden. Das Fest in Zell am Ziller, das jährlich rund 30.000 Besucher zählt, soll erst im kommenden Jahr - von 28. April bis 2. Mai - wieder stattfinden, teilte die Verantwortlichen am Montag mit.