Infizierter Arzt: Klinikum Wels schließt Station

Ein Mitarbeiter des Fachschwerpunkts für Mund‐, Kiefer‐ und Gesichtschirurgie im Klinikum Wels wurde positiv auf COVID‐19 getestet. In enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden wurden unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen getroffen und der Bereich vorübergehend geschlossen. 20 Mitarbeiter sind in Quarantäne! Oberösterreich hat mit einer 27-jährigen Linzerin zudem das erste Corona-Todesopfer zu beklagen. Laut Gesundheitsministerium gibt es in OÖ derzeit 345 Infizierte (Stand Mittwoch) und befinden sich 3050 Oberösterreicher in Quarantäne.