Matura startet wohl am 19. Mai mit Deutsch

Eine Kollision kann sich dann allerdings mit Aufnahmsprüfungen an den Hochschulen ergeben. Der erste „große“ Aufnahmetest an den Unis ist dabei jener in der Medizin am 3. Juli, in der Woche darauf folgen etwa jene in der Wirtschaft, Informatik, Jus oder Publizistik. Die Fachhochschulen legen jeweils eigene Termine fest.