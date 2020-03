Corona: Drive-In-Test nun auch in Zell am See

Aufgrund der großen Distanzen zwischen den Einsatzorten der mobilen Abstrich-Teams errichtete das Rote Kreuz laut Thanner die zweite Station in Zell am See. Der Bezirk im Innergebirg war bisher besonders von der Corona-Welle betroffen. Infektions-Fälle gab es unter anderem bereits in Fusch, Kaprun, Saalbach und in Zell am See. Pläne für weitere „Drive-In“-Stationen gibt es noch nicht. „Wir passen das der Lage an“, so Thanner.