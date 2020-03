Covid-Spital und Covid-Drive-in in Betrieb

In nur 46 Stunden wurde im Salzburger Landeskrankenhaus ein eigenes Covid-Spital eingerichtet. Am Montag, 17 Uhr, nahm dieses unter der Leitung von Alexander Egle seinen Betrieb auf. Bereits am Sonntag wurden Patienten, wie berichtet, auf andere Stationen verlegt, in der Nacht noch die Dermatologie umgesiedelt. Zwei Triage-Zelte sind bis in die späten Nachtstunden vom Katastrophenzug des Roten Kreuz am SALK-Gelände errichtet worden. In diesen erfolgt die Fiebermessung und die Aufnahme. Hier wird auch entschieden, auf welche Station die Patienten kommen - je nach Risiko.