Bayern reagiert auf die Corona-Krise mit Free-TV

Mit dieser Akltion können alle Fußball-Fans auch während der Zwangspause rund um die Uhr legendäre Spiele, spannende Dokumentationen und interessante Blicke hinter die Kulissen des FC Bayern genießen. So werden in dieser Woche beispielsweise der Film zu 120 Jahren FC Bayern, die Dokumentation Servus Uli und ein Behind the Scenes Special zu den Champions-League-Spielen dieser Saison zu sehen sein.