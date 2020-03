„Wir sind viel zu stark!“

Herzerwärmende Aktion

Das ist ohnehin Donkors Credo. Selbst, als den ehemaligen Inter-Mailand-Profi, der unter Star-Trainern wie Roberto Mancini und in Fußball-Tempeln wie dem Mailänder San Siro kickte, in der Sturm-Vorbereitung ein Syndesmosebandriss aus der Bahn warf, ging sein Blick immer nach vorne. „Wie gesagt, das war auch Gottes Plan. Vielleicht hab ich diese Verletzung gehabt, damit mir nicht irgendwas anderes passiert?“ Ob und wann der Verteidiger, der erst sieben Einsätze für Sturm absolvieren durfte, wieder für die Schwarz-Weißen spielen kann, ist wegen Corona offen. „Ein Freund von mir in Rumänien hat erzählt, dass dort die Liga bereits abgebrochen worden ist. Ich bin gespannt, was bei uns passiert.“