Klar ist, dass die Klubs auf TV- und Zuschauereinnahmen angewiesen sind, niemand gegen Spielausfälle versichert ist. Gespannt wird daher die Entscheidung des Europäischen Verbandes (UEFA) am Dienstag erwartet, wie es weitergeht. Tags darauf findet via Skype eine Liga-Klubkonferenz statt. “Die Zusammenarbeit funktioniert vorbildlich„, lobt Reiter. “Ich spüre einen Schulterschluss in dieser schwierigen Zeit."