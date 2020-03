Fußballer dürfen nicht mehr trainieren

Vereinsbetrieb einstellen

Sport Austria, ehemals „Bundes-Sportorganisation“, hat als Interessensvertretung des organisierten Sports in Österreich am Sonntag indes die Mitglieder aufgefordert, den Vereinsbetrieb gänzlich einzustellen. Der organisierte Sport trage mit all seinen Dach- und Fachverbänden die Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen den Coronavirus voll und ganz mit, hieß es in einer Aussendung.