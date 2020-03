Corona: Auch Deutsche stoppen Spielbetrieb

Als letzte europäische Topliga hat nun auch die deutsche Bundesliga den Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie per sofort unterbrochen und wird an diesem Wochenende nicht mehr spielen. Dies teilte die DFL am Freitagnachmittag mit. „Angesichts der Dynamik des heutigen Tages“ habe man beschlossen, „den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen“.