„Freud“-Star Robert Finster „lässt sich treiben“

Sie haben weder Instagram noch Facebook, nicht einmal WhatsApp: Wie geht sich das in Ihrem Beruf aus?

Ich weiß nicht, ob man all das haben muss. Mir hat dazu immer der Zugang gefehlt. Ich hoffe, dass die Arbeit für mich spricht und nicht, weil ich Hunderttausende Follower habe. Ich stelle mir das Ganze wahnsinnig anstrengend vor. Da geht mir die Lebenszeit aus mit diesem ganzen Zeugs. Ich habe ja einen Beruf, bei dem man ohnehin auch in der Öffentlichkeit ist. Vielleicht habe ich deshalb gar nicht so das Bedürfnis, mich mit meinem Privaten in die Öffentlichkeit zu begeben.