Mehr Tiroler Arbeitnehmer in der Gewerkschaft

64.363 Mitglieder zählt der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) aktuell in Tirol. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2005. Tirols ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth sieht die Gewerkschaft damit wesentlich gestärkt. Am stärksten war die Gewerkschaft in Tirol Anfang der 1990er Jahre.