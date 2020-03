Zu wenig Freiwillige für den Tiroler Tiernotdienst

Lange Anfahrten tragen meist zur schlechten Laune der Haustierbesitzer bei: Zwar ist an den meisten Wochenenden für einen Notdienst in jedem Bezirk gesorgt, in der Nacht sehe das laut Theurl aber schon wieder ganz anders aus: „In Innsbruck Stadt und Land gibt es grundsätzlich jede Nacht einen Dienst – in den anderen Bezirken ist das nicht garantiert.“ Imst ist die Ausnahme, denn dort liegt die Tierklinik St. Lukas.