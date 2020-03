Neue Hoffnung für Lindner-Klub Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Abstiegskampf der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga neue Hoffnung geschöpft. ÖFB-Teamtormann Heinz Lindner und Co. feierten am Freitag zum Auftakt der 25. Runde beim VfL Osnabrück in einer verrückten Partie nach schnellem 0:1-Rückstand noch einen klaren 6:2-Sieg und gingen nach fünf sieglosen Spielen wieder einmal als Gewinner vom Feld.