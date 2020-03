Gefälschter Pass: Ronaldinho entkommt Anklage!

Nach einer Einreise mit gefälschtem Pass in Paraguay wird gegen den ehemaligen brasilianische Fußballstar Ronaldinho keine Anklage erhoben. Der 39-Jährige und sein Bruder Roberto Assis gestanden während einer siebenstündigen Anhörung in Asuncion am Donnerstag Fehler ein. Der Staatsanwalt sah wegen ihrer für die weiteren Ermittlungen nützlichen Zeugenaussage von einer weiteren Strafverfolgung ab.