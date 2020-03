Fast alle Kinder tragen beim Skifahren einen Helm

Wie wichtig das Tragen eines Skihelms im Ernstfall sein kann, zeigte die am Mittwoch veröffentlichte Alpinunfallstatistik des Kuratorium für Alpine Sicherheit. Die Zahl der Toten im organisierten Skiraum ist von 15 in der Saison 2018/19 auf 28 in der aktuellen Wintersaison angestiegen, das Zehnjahresmittel liegt bei 25 tödlich verunglückten Skifahrern im organisierten Skiraum.