In Wien hat sich’s bald „ausgewieselt“

Wo das flinke Wiesel den Zug schlägt - von Gmünd aus beträgt die Einsparung der Fahrtzeit mitunter eine ganze Stunde - bleibt alles beim Alten. Auch in Klosterneuburg, wo sich Bus und Bahn einigermaßen die Waage halten, Anschlüsse beim Umsteigen in Tullnerfeld aber nicht immer garantiert werden können. Sämtliche Verbindungen werden im März neu ausgeschrieben. Die Änderungen gelten ab Juli 2021 für acht Jahre. Aber es gibt auch zusätzliche Angebote: So wird es einen neuen Shuttlebus von Bahnhof St. Pölten ins Landhaus geben, der wie der Stadtbus LUP mit VOR-Tickets genutzt werden kann. Für Schüler und Pendler, die derzeit mit der Linie K nach Mödling oder Alland fahren, wird es einen neuen Zubringer im Regionalbusnetz geben.