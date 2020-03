Corona-Tests: Bei Verdacht kommt das Rote Kreuz

Immer wieder besuchen Steirer, die bei sich selbst einen Coronavirus-Verdacht feststellen, den Hausarzt oder eine Spitalsambulanz - und bringen so viele andere in Gefahr. Seit Dienstag sind in der Steiermark drei mobile Teams des Roten Kreuzes unterwegs, um bei Patienten zuhause Rachenabstriche zu machen.