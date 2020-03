Hinterstoder: Schwänzen hat sich ausgezahlt

„Das Arbeit- oder Schuleschwänzen hat sich ausgezahlt“, meinte Manuel Feller nach dem Traumtag gestern in Hinterstoder mit einem Augenzwinkern in Richtung der Tausenden Fans. Der Tiroler war als Elfter bester Österreicher. „Es ist zwar nicht das, was sich eine Ski-Nation wie Österreich erwartet und erhofft. Aber es war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung“, konnte Manu endlich wieder zufrieden mit sich selbst sein. „Wenn du so oft in die Goschn kriegst, dann tut so etwas schon gut.“ Was Feller besonders freute: Hinterstoder war punkto Länge ein wahrer Riesentorlauf-Marathon. Und er hielt durch! „Da geht jeder blau, aber ich fühl mich schon viel, viel besser als noch vor einigen Wochen.“