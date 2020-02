Max Lercher: Seitenhiebe statt Seitenblicke

Er hat’s also wieder getan. Max Lercher, roter „Parteirebell“, hat im Oberweger Stad’l zu Judenburg zum „Politischen Aschermittwoch“ gerufen. Im Vorjahr bei der Premiere hatte der rote Max, ehemaliger Bundesgeschäftsführer, ja mit seiner Forderung nach einer „Arbeiterquote“ in der SP, die Partei ziemlich in die Bredouille gebracht. Wobei, gleich vorweg, die politische Büttenrede heuer ein bissl schaumgebremster ausgefallen ist. Schon gegen den politischen Mitbewerb ordentlich ausgeteilt, aber halt mehr Florett als Bi-Händer